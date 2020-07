Bijrol voor Van Kalmthout in derde race IndyCar Series

Van der Weijden legt zich toe op triatlon: ‘Zin in zeg’

11 juli Maarten van der Weijden gaat zich nu ook toeleggen op triatlons. Dat meldt hij kort via sociale media. In de aanloop naar mogelijk zijn eerste Ironman staat de olympische zwemkampioen en Elfstedentochtzwemmer nog dit jaar aan de start van in elk geval twee triatlons.