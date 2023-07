Bijrol Steenbergen in finale 50 vrij, wereldtitel naar Sjöström

WK ZwemmenOp de slotdag van de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Japan is Marrit Steenbergen als achtste geëindigd op de 50 meter vrije slag (24,61). De wereldtitel ging zoals verwacht zondag naar Sarah Sjöström (23,62).

De Zweedse zwom zaterdag een wereldrecord van 23,61 seconden en bleef daar in de finale dus een honderste boven. Achter Sjöström racete Shayna Jack uit Australië naar het zilver (24,10) en Yufei Zhang uit China naar het brons (24,15). Zaterdag won Sjöström ook al goud op de 50 vlinder.

Later op de dag is Steenbergen nog de slotzwemster van de Nederlandse estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag voor vrouwen. Kira Toussaint neemt de rugslag voor haar rekening, Tes Schouten de schoolslag en Kim Busch de vlinderslag. Maaike de Waard is ziek en kan daardoor niet ingezet worden door bondscoach Mark Faber op de rug- dan wel vlinderslag.

Goud Meilutyte in wereldrecord

Zondag ging de wereldtitel op de 50 meter schoolslag voor vrouwen naar Ruta Meilutyte. De 26-jarige Litouwse won in 29,16 seconden, een verbetering van het wereldrecord op dit niet-olympische sprintnummer. Zaterdag had ze de mondiale toptijd van 29,30 van Benedetta Pilato al geëvenaard. De Italiaanse werd in de Marine Messe Fukuoka derde in 30,04, Lilly King uit de Verenigde Staten won zilver met 29.94.

Volledig scherm Ruta Meilutyte na haar gouden wereldrecordrace. © AFP

De 400 meter wisselslag werd gewonnen door het Canadese talent Summer McIntosh. Ze prolongeerde haar wereldtitel in een kampioenschapsrecord van 4.27,11 minuten.

Op de 50 meter rugslag bij de mannen was de Amerikaan Hunter Armstrong in 24,05 seconden de beste. De langste afstand van het toernooi werd een prooi voor Ahmed Hafnaoui. De Tunesiër won de 1500 meter vrije slag na een winnende eindsprint in een kampioenschapsrecord van 14.31,54. De Amerikaan Bobby Finke gaf bij de aantik slechts 0,05 toe. Hafnaoui won eerder deze wereldkampioenschappen ook al de 800 meter.

