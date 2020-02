Bestuurder dweilmachine (42) met heldendebuut in NHL: 'Tijd van mijn leven’

,,Dit was fantastisch’’, vertelde de dolgelukkige Ayres na afloop voor de camera's van de NHL. ,,Ik heb de tijd van mijn leven gehad. Het was een schok toen ik te horen kreeg dat ik erin moest, maar het was wel leuk. Een van de spelers zei tegen me: ‘Ga gewoon plezier maken, het maakt ons niet uit als je tien pucks doorlaat’. Daardoor was ik gelijk op mijn gemak.’’ Ayres, die vijf jaar geleden zijn amateurcarrière beëindigde, moest slechts twee doelpunten slikken.



,,Het was prachtig’’, vervolgde Ayres. Ik sta vaker op het ijs, maar dan zonder publiek. Met de fans erbij is het een compleet andere ervaring. Dit doe je maar een keer in je leven.” Door de zege steeg Carolina naar de zevende plek in de Eastern Conference van de National Hockey League (NHL).