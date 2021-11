Bestuur triatlonbond stapt op na rapport over grensoverschrijdend gedrag

Het volledige bestuur van de Nederlandse triatlonbond (NTB) stapt op. De aanleiding is een rapport van onderzoeksbureau Fijbes over grensoverschrijdend gedrag op het nationaal trainingscentrum.

Binnen het topsportprogramma van de NTB bestaat onvoldoende sociale veiligheid, is de conclusie van de onderzoekers. In het rapport wordt gesproken over groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag. Het advies van de onderzoekers is om op korte termijn in te grijpen om de sociale veiligheid te vergroten en de onderzoekers komen met dertien aanbevelingen.

,,Het bestuur van de Nederlandse triatlonbond wil plaats maken voor een nieuw bestuur dat in vertrouwen en zonder last van het verleden een nieuwe fase in kan gaan”, aldus de vertrekkende bestuurders.

In april dit jaar besloot de triatlonbond op aandringen van een aantal topatleten en het Centrum Veilige Sport Nederland tot een onafhankelijk onderzoek. De sporters gaven aan dat de NTB herhaaldelijk signalen van sporters had genegeerd. Vorige maand deden meerdere triatleten hun verhaal in Trouw.

Quote De NTB is dankbaar voor de moed van atleten die hebben meegewerkt aan het onderzoek

,,De NTB wil benadrukken dat er binnen het NTC geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag van welke aard dan ook en dat de huidige situatie dus onacceptabel is”, meldt de triatlonbond. ,,De NTB is dankbaar voor de moed van atleten die hebben meegewerkt aan het onderzoek en zal er alles aan doen om vanuit de NTB op zo kort mogelijke termijn een sociaal veilige omgeving te bieden waarin topsporters in alle opzichten met plezier tot hun recht komen.”

Bestuurder Rita van Driel is op interimbasis benoemd tot onafhankelijk adviseur sociale veiligheid. Zij gaat aan de slag met de dertien aanbevelingen uit het rapport om de cultuurverandering op het gebied van sociale veiligheid in gang te zetten. Verder is het plan van de NTB om op korte termijn een vervolgonderzoek naar misstanden in het verleden te starten.

,,In het belang van de topsport maakt het bestuur nu ruimte voor een nieuw bestuur, dat niet gehinderd wordt door het verleden en met nieuw vertrouwen en een frisse blik de toekomst in kan gaan”, zegt Wim van Oijen, scheidend voorzitter van het bestuur. ,,De afgelopen tijd is werk gemaakt van een plan van aanpak dat directeur Rembert Groenman samen met een nieuw bestuur verder zal oppakken en uitvoeren.”

Volledig scherm © Rodney Kersten