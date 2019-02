Berkhout bij rentree naar medalrace

,,Samen met onze Griekse coach Konstantinos Trigonis weten we heel snel stappen te zetten. Met z'n drieën voelen we ons heel sterk en de sfeer is top", zegt Berkhout.



Berkhout is terug na bijna zeven jaar afwezigheid. De zeilster stopte in 2012 na een bronzen medaille op de Spelen van Londen. Ze werd vijf keer wereldkampioene in de 470-klasse. Met Marcelien de Koning won ze ook zilver op de Spelen van 2008 in Peking.



Olympisch kampioene Marit Bouwmeester wist zich niet te plaatsen voor de medalrace in de Laser Radial. De Friezin probeerde in Miami verschillende strategieën uit en kon geen rol van betekenis spelen in het klassement.