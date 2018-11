Bennema staat voor enorme uitdaging om topsnelheid Schippers terug te vinden

Door Pim Bijl



Tijdens een aantal gesprekken in het Turkse Belek met hoofdcoach Charles van Commenée als verkenner, is het vertrouwen gegroeid in een hernieuwde samenwerking tussen Dafne Schippers (26) en Bart Bennema. Zo is binnen een maand de gewenste duidelijkheid gecreëerd. Op 6 november maakte Rana Reider zijn vertrek wegens privéproblemen bekend en kwam Schippers plots in een tussenoplossing terecht, trainend bij onder anderen Bennema. Dat is kennelijk zo goed bevallen dat de twee nu de handen weer ineenslaan.



Dat de Atletiekunie bij Bennema uitkomt om de sprintgroep (met onder anderen Churandy Martina, Jamile Samuel en Nadine Visser) te leiden, is geen verrassing. De samenwerking met Schippers deels wel. Toen in augustus van dit jaar de werkwijze van Reider onder vuur kwam te liggen vanwege het uitblijven van goede resultaten en verslaggevers een balletje bij Bennema opgooiden, antwoordde hij nog een nieuwe samenwerking ‘geen goed idee’ te vinden. Begin 2017 was er een einde aan het duo Schippers-Bennema gekomen, toen Schippers steeds nadrukkelijker met Reider ging werken. Bennema merkte langzaamaan dat zijn rol gemarginaliseerd was.