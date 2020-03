Bendsneyder begint in Qatar op vijfde plaats na beste kwalificatie ooit

Moto2Bo Bendsneyder heeft de vijfde tijd neergezet in de kwalificatie van de Grand Prix van Qatar in de Moto2-klasse. De 21-jarige Rotterdammer van NTS RW Racing noteerde op het circuit in Losail een ronde van 1.58,410 en was daarmee 0,274 langzamer dan de Amerikaan Joe Roberts. Het betekende zijn beste kwalificatie ooit.

Bendsneyder moest in de kwalificatie ook nog de Italianen Luca Marini en Enea Bastianini en de Spanjaard Jorge Navarro voor zich dulden.



,,Ik ben superblij met deze vijfde plaats. Vooral ook omdat het geen uitschieter was: we zitten er het hele weekend al goed bij. Het was een hele goede ronde”, zei Bendsneyder. ,,We moeten wel realistisch blijven. Het was nog maar de kwalificatie. Morgen is de race en daar gaat het om. Het doel is om alles te geven en een zo goed mogelijk resultaat binnen te slepen.”

De Nederlandse motorracer was vol lof over zijn team NTS. ,,Zij hebben deze winter en bij de tests keihard gewerkt om mij een zo goed mogelijk motor te geven en dat is zeker gelukt.”