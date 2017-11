'Ben Saddik ging over een drempel, spugen doe je als je iemand wilt vernederen'

„Dit hoort gewoon niet”, zegt meervoudig K1-kampioen Remy Bonjasky. „Er is een aantal dingen die je gewoon niet doet, zoals slaan en over elkaars kinderen praten. Ook spugen hoort daarbij. Hiermee gaat Ben Saddik over een drempel. Spugen is ver beneden peil, dat doe je als je iemand wilt vernederen. Hij had beter kunnen slaan.” De staredown ging dinsdagmiddag vooraf aan de clash tussen de twee kemphanen op 9 december.



The Flying Gentleman heeft respect voor hoe Verhoeven reageerde. „Hij liet zich niet in de val lokken, dat siert hem. Hij is een echte kampioen, zowel binnen als buiten de ring. Toch had ik het ook wel begrepen als hij een mep terug had gegeven.”