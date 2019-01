Belgische WK-hockeyers in opspraak om gokken

Ten Brinke negende in Dakar Rally, Peterhan­sel wint etappe

14 januari Autocoureur Stéphane Peterhansel heeft de zevende etappe in de Dakar Rally in Peru op zijn naam geschreven. De Fransman bleef in zijn Mini de Spanjaarden Nani Roma en Carlos Sainz (beiden ook Mini) voor. Nasser Al-Attiyah eindigde als vierde. Hoewel de Toyotarijder uit Qatar bijna twaalf minuten toegaf op Peterhansel, blijft hij leider in het algemeen klassement.