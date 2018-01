Belgen met voorsprong slotdag zesdaagse in

Villagra wint derde etappe Dakar bij trucks

8 januari Federico Villagra heeft in de Dakar Rally 2018 de derde etappe gewonnen bij de trucks. De Argentijn die rijdt in een Iveco van Team de Rooy, bleef in de etappe tussen Pisco en San Juan de Marcona in Peru de Rus Edoeard Nikolajev na bijna vier uur rijden 35 seconden voor.