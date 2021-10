Belg Bashir Abdi stunt in Rotterdam Marathon met Europees record

De Belg Bashir Abdi heeft op spectaculaire wijze de marathon van Rotterdam gewonnen. De winnaar van olympisch brons verbeterde het parkoers- en Europees record: 2.03.36. Het oude record was met 2.04.16 in handen is van Kaan Kigen Özbilen. Deze tot Turk genaturaliseerde Keniaan liep die tijd in 2015 in Valencia.

De winnende tijd lag ook onder de 2.03.39, waarin de Ethiopiër Tamirat Tola vorige week de marathon van Amsterdam won. Zo is de Maasstad in bezit gekomen van de snelste marathon ooit gelopen op Nederlandse bodem.

• AD-verslaggever Pim Bijl slaagt in Rotterdam in bizarre missie ,,Ik wilde het hier in Rotterdam klaren", vertelde Abdi voor de camera van de NOS. ,,Dit is een thuiswedstrijd. De toeschouwers langs de kant waren fantastisch. Ze schreeuwden mijn naam, op bepaalde stukken werd ik bijna doof. Ik kreeg er kippenvel van.”



Abdi kon in de finale, na zo’n 35 kilometer, op het juiste moment versnellen. ,,Ik had nog twee kompanen en het tempo ging omlaag. Dat kon ik niet laten gebeuren. Ik kwam naar hier om te winnen. Dus ging ik solo. Ik wist dat ik hier toe in staat was, alleen moeten de omstandigheden goed zitten.”

De Keniaan Marius Kipserem, in 2019 winnaar van de marathon in Rotterdam, arriveerde als tweede in 2.04.04 officieus en dook ook onder het oude parkoers van 2.04.11. Abdi is de eerste Europeaan in 23 jaar (Fabián Roncero in 1998) die de marathon in Rotterdam op zijn naam schrijft. Hij is na Vincent Rousseau in 1994 de tweede Belgische winnaar van de hardloopklassieker in Rotterdam.

Abdi is goed bevriend met de Nederlandse recordhouder Abdi Nageeye, die eveneens van Somalische afkomst is. Tijdens de olympische marathon afgelopen zomer in Sapporo liep Nageeye naar het zilver en zweepte hij Abdi in de laatste kilometer op ook voor het podium te gaan. De beelden maakten veel indruk.

In Rotterdam was het tempo vanaf de start strak en hoog. Bij de doorkomsten lagen de tussentijden voortdurend ruim onder het parcoursrecord, dat Kipserem in 2019 had gevestigd. De 33-jarige Keniaan versnelde onverwacht al vroeg, na 25 kilometer. Wolde en de Keniaan Emmanuel Saina volgden even, maar bij een volgende tempoversnelling kwam de titelverdediger alleen aan kop te lopen.

Na 30 kilometer werd duidelijk dat Kipserem het in zijn eentje niet ging volhouden. Abdi sloot na 32,5 kilometer weer aan en ook Wolde keerde terug voorin. Het trio bleef enkele kilometers bij elkaar, maar op 6 kilometer van de meet trok Abdi door en loste hij Kipserem en Wolde. In soepele tred nam de Belg steeds verder afstand en kon hij zich in de laatste kilometer baden in het applaus van de vele duizenden toeschouwers langs de kant.

Roy Hoornweg voltooide de marathon als beste Nederlander in 2.16.38. Die tijd lag boven zijn beoogde eindtijd van 2.13, maar de 32-jarige Papendrechter was blij met het resultaat. ,,Als jongetje stond ik hier altijd langs kant te kijken en wilde ik al marathonloper worden. Ik heb er mijn hele leven naar uitgekeken in Rotterdam aan de marathon mee te doen en dat is eindelijk gebeurd”, zei hij na afloop bij de NOS.

,,Het was heel emotioneel, het overviel me een beetje”, zei de atleet, die vooral bekend is van de baan als gangmaker. Hij hielp bijvoorbeeld de Oegandees Joshua Cheptegei bij diens geslaagde wereldrecordpoging vorig jaar op de 10.000 meter. “Al die mensen aan de Coolsingel, dat is zo kicken. Na 37 kilometer was ik bang dat ik moest opgeven, mijn tempo stokte. Als ik de Coolsingel maar haal, dan is alle vergeten, hield ik mezelf voor.”

De Keniaanse Stella Barsosio was de snelste vrouw. Ze finishte in 2.22.08 en bleef daarmee ruim boven het parcoursrecord van 2.18.58, dat de Ethiopische Tiki Gelana in 2012 liep. Tirza van der Wolf was de beste Nederlandse in een tijd van 2.34.52.