Bekking wil met Team Brunel slag slaan

Met nog drie etappes te gaan, neemt de Nederlandse zeilploeg de derde plek in het algemeen klassement in, elf punten achter leider Mapfre en acht punten achter runner-up Dongfeng. In de negende etappe, die zondag van start gaat, wil Bekking zijn slag slaan. In de transatlantische oversteek van Newport in de Verenigde Staten naar Cardiff in Wales, over ruim 6000 kilometer, zijn dubbele punten te verdienen, plus nog een bonuspunt voor de winnaar.

,,Het is een belangrijke etappe voor Team Brunel'', erkent Bekking. ,,We staan derde, het is een must om Mapfre en Dongfeng te kloppen. Als we nog willen winnen dan moet het nu gebeuren. Ik merk dat iedereen ons nu ook ziet als het team dat moet worden verslagen.''

Bekking, bezig aan zijn achtste zeilrace om de wereld, weet wat hem te wachten staat op weg naar Cardiff. ,,Het wordt tactisch gezien een lastige etappe, zoals altijd. Of je kan kiezen voor een noordelijke oversteek, richting het ijs, of meer naar het zuiden waar de golfstroom staat. Daar heb je dus het voordeel van drie vier knopen stroming mee. Dat kan lekker uitpakken als je goede windomstandigheden hebt.''