Bekking wil in Volvo Ocean Race winnen voor thuispubliek

Donderdagmiddag is om 14.00 uur Nederlandse tijd in het Zweedse Gothenburg de start van de afsluitende 'sprintetappe' over ongeveer 1300 kilometer.

Bekking is positief gestemd over de winstkansen van zijn team. ,,We zitten in een flow'', zegt de achtvoudige VOR-deelnemer, die nog nooit de titel veroverde. ,,We gaan elke etappe sneller. Ik zeil bovendien de komende dagen op mijn thuiswater. Ik woon al ruim 25 jaar in Denemarken en in de finishplaats Den Haag ben ik opgegroeid. We hebben alle ingrediënten om te winnen.''