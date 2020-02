Bekkering en Duetz jagen nog op brons bij WK

Sanne Wevers beperkt programma

10:29 Sanne Wevers zal in maart alleen in de wereldbekerwedstrijd van Bakoe in actie komen. De olympisch kampioene op de balk van Rio 2016 zou aanvankelijk ook deelnemen aan de wedstrijd van Doha, maar heeft besloten zich te richten op haar trainingsproces in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio. Nederland heeft zich als team geplaatst voor de Spelen.