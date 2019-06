Bekele blijft af van record Bekele, bijrol Bonevacia en Van Diepen

De winst op de afstand ging in het redelijk gevulde FBK-stadion naar de Amerikaan Michael Cherry in 45,15.



Bonevacia liep wel zijn beste seizoenstijd, maar hij kwam niet in de buurt van zijn Nederlands record van 44,72. De atleet van Curaçao won in 2016 brons op de 400 meter bij de EK in Amsterdam. Van Diepen verraste dit voorjaar met brons op de 400 meter bij de EK indoor in Glasgow. Het duo liep in mei bij de World Relays in Yokohama ook in de Nederlandse ploeg op de 4x400 meter, die er niet in slaagde zich te plaatsen voor de WK in Doha.