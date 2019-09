Bekele aan de start van marathon Berlijn

Column Waarom vinden we het normaal dat we verhambur­ge­ri­se­ren?

12:53 Columnist Thijs Zonneveld snapt niet dat het in Nederland zo gemakkelijk is om ongezond te leven. ,,Langzaam maar zeker worden we dikker en ongezonder. De helft van de Nederlandse volwassenen kampt met overgewicht, 15 procent van de kinderen in de Randstad speelt nooit meer buiten.”