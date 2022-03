Beitske Visser krijgt gezelschap van Emily de Heus in W Series

Jasper Iwema bracht Oekraïners in veiligheid: ‘Motoren uit busje geladen en teruggere­den naar Polen’

Jasper Iwema was net terug van het EK ijsspeedway in Polen, toen hij via contacten in zijn sport vernam van Oekraïense vluchtelingen in nood. De 32-jarige motorcoureur, ooit Nederlands hoop in het WK wegrace, twijfelde geen moment en reed in zijn busje naar de Pools-Oekraïense grens om vier vrouwen, vijf kinderen en een hond op te halen en naar een opvangadres in Polen te rijden.

9 maart