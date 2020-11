Begrip bij Lavreysen en Deurloo voor missen EK’s: ‘Wat ik zag, vond ik onbegrijpelijk’

Deurloo is al helemaal niet bezig met EK's. Niet van andere sporten (‘volg ik niet zo’), niet van turnen. ,,Gaat ons EK door dan?" vraagt de Rotterdammer, die wel wist dat dat zijn bond al besloten had niet naar het Turkse Mersin af te reizen. Dat deed de KNGU op medische gronden, zo legt technisch directeur Mark Meijer uit: ,,Er was sowieso veel onduidelijkheid over de situatie daar. Er werd bijvoorbeeld geen bubbel gecreëerd.”



Deurloo zat er niet mee. ,,Ik had sowieso niet meegedaan. Ik ben nu gewoon volop in training met het oog op de Spelen. Ik heb nog nooit zo'n lange periode geen wedstrijden geturnd. Dat verandert hopelijk in het voorjaar. In maart zou er al weer een EK zijn. Met het oog op de Spelen hoop ik dan wel ook op een paar World Cups te turnen. Maar een lange periode alleen trainen kan in onze sport geen kwaad."