Basketballers hard onderuit in WK-kwalificatie

Jac Orie komt superlatieven tekort bij goud voor Kjeld Nuis

12:57 Kjeld Nuis heeft voor de tweede keer olympisch goud veroverd. De wereldkampioen op deze afstand zegevierde op de Gangneung Oval in een tijd van 1.07,95. Nuis won anderhalve week geleden in Zuid-Korea olympisch goud op de 1500 meter.Kai Verbij (zesde in 1.08,62) en Koen Verweij (negende in 1.09,14) grepen naast een medaille.