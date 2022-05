Basketballers Boston Celtics kunnen finale NBA ruiken na zege op Miami Heat

Golden State nog één zege verwijderd van NBA-finale

De basketballers van Golden State Warriors zijn nog één overwinning verwijderd van een plek in de grote NBA-finale. De ploeg uit San Francisco won ook het derde duel met Dallas Mavericks in de best-of-sevenserie in de finale in het westen. Onder aanvoering van Stephen Curry (31 punten, 11 assists) en Andrew Wiggins (27 punten, 11 rebounds) zegevierden de Warriors in Dallas met 109-100.

23 mei