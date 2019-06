Basketballers beginnen WK 3x3 in Amsterdam met enorme zege

MLB Schoop (Twins) verslaat Bogaerts (Red Sox) na duel van bijna zes uur

12:38 De Nederlandse internationals Jonathan Schoop (Minnesota Twins) en Xander Bogaerts (Boston Red Sox) speelden vannacht in de MLB een marathonpartij van vijf uur en 45 minuten. In de langste partij die ooit werd gespeeld in Target Field in Minneapolis trokken Schoop en co na liefst zeventien innings aan het langste eind.