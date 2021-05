Basketballers 3x3 naar kwartfinale OKT, vrouwenploeg uitgeschakeld

Quartararo mag vanaf polepositi­on aan thuisrace beginnen

15 mei Fabio Quartararo start zondag vanaf poleposition in zijn thuisrace op het circuit van Le Mans. De fabrieksrijder van Yamaha was bij de Grand Prix van Frankrijk de snelste in de kwalificaties van de MotoGP. Zijn Spaanse teamgenoot Maverick Viñales reed de tweede tijd en de Australiër Jack Miller (Ducati) zette de derde tijd neer.