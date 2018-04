Basketballer krijgt boete voor trappen op gezichtsmasker

Embiid draagt een masker om zijn gezicht te beschermen na een operatie aan een botbreukje bij zijn oogkas. In het tweede kwart van de wedstrijd viel het masker op de grond. Winslow stapte erbovenop en smeet het daarna naar de kant.



Embiid vertelde na afloop aan verslaggevers dat Winslow ook nog geprobeerd had het masker met zijn handen te breken. ,,Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat ik wel vijftig van die maskers heb. Dus er moet veel meer gebeuren om mij uit te schakelen.''



Philadelphia leidt in de best-of-sevenserie tegen Heat met 2-1. Wedstrijd vier is komende zondag.