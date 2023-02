Bart Bennema, oud-coach van Dafne Schippers, vindt in België nieuwe baan

Eerder in de week werd bekend dat er voor Bennema (45) geen geschikte functie meer was bij de Atletiekunie. Hij werkte zo’n vijftien jaar bij de Nederlandse bond. Bennema was de coach die Schippers naar de wereldtop op de sprint begeleidde. De Utrechtse werd twee keer wereldkampioen op de 200 meter (2015 en 2017) en veroverde op die afstand zilver op de Spelen van Rio 2016. Schippers stapte na de voor haar teleurstellend verlopen Spelen van Tokio over naar Wigert Thunnissen. Ook begeleidde Bennema de meerkampers Nadine Broersen, Pieter Braun en Nadine Visser. Die laatste maakte onder zijn leiding een succesvolle overstap naar het hordelopen. In september werd al duidelijk dat hij niet langer sprint- en hordecoach zou blijven bij de Atletiekunie.

Bennema gaat in België samenwerken met Fernando Oliva, de coach van onder anderen Noor Vidts die vierde werd op de Spelen van Tokio. Hij kwam in beeld via landgenoot Rutger Smith, die als topsportcoördinator bij de VAL werkt. ,,Rutger nam contact met me op. Ik heb met hem altijd een goed contact onderhouden en ik was ook beschikbaar”, zegt Bennema. ,,Bij de Nederlandse atletiekbond had men andere ideeën en daar paste ik niet in. Belangrijk voor mij is dat het om de meerkamp gaat. Dat is en blijft mijn eerste liefde.”