Barreda wint eerste etappe in Dakar Rally

De Amerikaan Ricky Brabec eindigde op zijn Honda als derde, op bijna drie minuten van zijn winnende ploeggenoot.



Edwin Straver was de eerste Nederlander op de 54e plek. Hij gaf bijna 23 minuten toe op Barreda. De eerste etappe ging over een traject van 331 kilometer dwars door de duinen tussen Lima en Pisco, met een klassementsproef van 84 kilometer.



Het is de eerste keer in de historie van de Dakar Rally dat het volledige parcours in één land wordt afgewerkt. De 41e editie van de befaamde woestijnrally telde tijdens de podiumceremonie op zondag in totaal 541 deelnemers, verdeeld over 334 voertuigen, waaronder 137 motoren, 26 quads, 130 wagens en 41 trucks.