Barkley Marathons zwaar? De lokale sheriff pikte deelnemer op, nadat hij al hallucinerend de weg vroeg aan een vuilnisbak

Hockeyvrou­wen zijn ongelijke salarissen zat: ‘Ik wil geen mannen bashen, maar onze marktwaar­de is hoger’

Vrouwenhockey is in Nederland populairder dan mannenhockey, de speelsters hebben een grotere marktwaarde. Toch blijft hun betaling ver achter. En dat schuurt, vinden onder anderen internationals Maria Verschoor en Josine Koning, die op internationale vrouwendag een stevig statement op Instagram plaatsten. ,,In dit tempo hebben we pas over 88 jaar gelijkheid.”