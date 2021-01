Ball jongste speler ooit met triple-double in NBA

Het talent van Charlotte Hornets tekende in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Atlanta Hawks (113-105) voor 22 punten, 12 rebounds en 11 assists. Een triple double houdt in dat een basketballer zowel qua punten, rebounds als assists in de dubbele cijfers eindigt.

Met een leeftijd van 19 jaar en 140 dagen vestigde Ball zijn naam in de recordboeken. De nieuwkomer in de NBA, die afgelopen jaar bij de ‘draft’ als derde werd gekozen, is 177 dagen jonger dan de vorige recordhouder Markelle Fultz. Hij maakte in april 2018 in dienst van Philadelphia 76ers voor het eerst een triple-double.