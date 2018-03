Badr Hari verslaat Gerges na meeslepend gevecht

Het gevecht in Rotterdam was spannend. Met name in de eerste twee rondes gaven de twee Amsterdamse kickboksers, de één Egyptenaar, de ander Marokkaan, elkaar niet veel toe. In de derde en laatste ronde wist Hari zijn opponent een aantal keer goed te raken. Na anonieme jurybeslissing werd hij vervolgens als winnaar aangewezen.



Voor de 33-jarige Badr Hari was dit gevecht zijn rentree in de ring. In november begon hij na een gevangenisstraf van zeven maanden weer met trainen. Er was geen titel verbonden aan het gevecht in Ahoy. Een partij om de wereldtitel gaat namelijk over vijf rondes in plaats van de drie van vanavond.



Hesdy Gerges, die evenmin een verleden heeft zonder contact met justitie, kent geen goede reeks als kickbokser. De 34-jarige Amsterdammer verloor vijf van zijn zes laatste partijen. Overigens stonden Hari en Gerges al een keer eerder tegenover elkaar in de ring. Dat was in 2010 en toen won Gerges na diskwalificatie van Hari, die zijn opponent trapte toen hij al op de grond lag.