Badmintonster moest van Chinese bond expres verliezen: ‘Ik tegen het systeem’

In een uitzending van de Deense tv-zender TV2 vertelt Ye over de sportieve fraude. „Ze vroegen me het zo te doen. Het mocht niet lijken dat ik met opzet verloor, maar tegelijkertijd moest ik ervoor zorgen dat Gong niet te veel energie verspeelde. Ik moest in twee games verliezen en niet in drie games. Als je de wedstrijd terugkijkt, zul je zien dat ik opzettelijk fouten maak”, onthult Ye, die niet zegt van welke coach of begeleiders de opdracht kwam.