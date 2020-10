AZ-baas Eenhoorn apetrots op Kenley Jansen: ‘Die ring, daar doe je het voor’

VideoKenley Jansen (33) won vannacht de titel in de Major League Baseball met zijn club Los Angeles Dodgers door opponent Tampa Bay Rays in de zesde ontmoeting met 3-1 te verslaan. Voormalig Yankee-honkballer en algemeen directeur van voetbalclub AZ Robert Eenhoorn kent Jansen goed. ,,Kenley is zó competitief.”

Hij bleef er niet voor op vannacht want bij het door corona geteisterde AZ staat morgen het Europa League-programma tegen Rijeka op het programma ‘en dus staan er op een dag als vandaag verschillende calls gepland en moet er sowieso veel geregeld worden.’ Maar vannacht toen hij even wakker werd, keek hij toch stiekem even op zijn telefoon voor de tussenstand. Vanochtend zag hij dat het goed was: zijn voormalige pupil Kenley Jansen won na twee verloren finales eindelijk zijn eerste World Series.

,,Dat is toch het hoogst haalbare als honkballer”, weet Eenhoorn. ,,Die ring, dat is waar je het allemaal voor doet. Ook voor de club, de Dodgers is het geweldig. Het is toch een van de clubs met de hoogste begroting. Er stond daar druk op, om die Series weer een keertje te winnen. De laatste keer was in 1988. En dan had tegenstander Tampa juist een van de laagste begrotingen. Je kan je voorstellen dat de druk dan enorm is.”

Volledig scherm Robert Eenhoorn. © AP

Maar als iemand goed met druk om kan gaan is het Kenley Jansen wel, weet Eenhoorn. ,,Kenley is een heel rustige jongen. Maar ook enorm competitief. Als de wedstrijd begint is het een enorme brok gezonde agressie. Dat is mooi om te zien. Hij kent geen angst en dat is heel fijn op zijn positie want elke keer als er iets beslist moet worden, komt hij erin. Alsof een voetballer erin wordt gebracht om de beslissende strafschop binnen te schieten. Hij heeft de persoonlijkheid om daar mee om te gaan. Een aantal jaren geleden had hij gezondheidsproblemen. Hij had hartritmestoornissen. Kenley heeft zich mooi terug geknokt zoals Dodgers zich ook fraai terug knokte na Kenleys mislukte save van drie dagen eerder en het er allemaal wat minder rooskleurig uitzag voor de Dodgers.”

Pitcher Jansen was er de afgelopen jaren altijd om het karwei af te maken. Dat is minder geworden maar de winst in de World Series is fraaie kroon op zijn loopbaan.



De AZ-directeur haalde de in Curaçao geboren Jansen zelf bij het Nederlands honkbalteam toen hij technisch directeur was bij de honkbalbond. ,,Als catcher en ook als closure. Bij de Dodgers is hij uiteindelijk omgeturnd.” Toen bij het Nederlands team al viel zijn reusachtige arm op. ,,Die is ongekend”, herinnert Eenhoorn zich nog.”

Dat we in Nederland niet altijd stilstaan bij de uitzonderlijke prestaties van Jansen in honkballand Verenigde Staten, vindt Eenhoorn niet heel gek. ,,Dat heeft gewoon te maken met minieme aandacht die er in Nederland is voor het honkbal. Honkbal wordt als sport onderbelicht. Dat is niet erg, zo zijn de verhoudingen hier gewoon. Als je dan om een vergelijking vraagt met het voetbal dan kun je Kenly het beste vergelijken met een sterspeler van Real Madrid. Zo groot is hij.”