Atletiekploeg krijgt steeds meer vorm voor EK in Berlijn

De 22-jarige Runia studeert en traint in Miami, maar was naar Utrecht gekomen met als doel om de nationale titel te pakken. De atlete had al voldaan aan de EK-eis, maar moest haar uitverkiezing nog wel waarmaken op de NK. Runia zegevierde in 58,35 seconden en mag daardoor in augustus naar Berlijn.



Liemarvin Bonevacia voldeed op de 200 meter aan de EK-limiet. Bonevacia, al in bezit van een startbewijs op de 400 meter, snelde in de halve finales naar 20,65 seconden. Hij voegde zich daarmee bij Churandy Martina, Solomon Bockarie en Taymir Burnet, die ook al aan de eis van 20,80 hebben voldaan. Morgen gaan zij met elkaar de strijd aan in de finale van de 200 meter. Slechts drie van hen mogen in Berlijn uitkomen op dit nummer. De uitslag van de NK is daarbij bepalend.



Erik Cadée pakte voor de zevende keer de Nederlandse titel bij het discuswerpen. De EK-ganger zegevierde met een afstand van 59,38 meter. Cadée pakte ook nog zilver bij het kogelstoten. Hij kwam op dat onderdeel tot 18,32 meter. De titel ging naar Patrick Cronie (19,01). Bij de vrouwen was Corinne Nugter de sterkste met de discus. Nugter kwam tot 59,10 meter, precies 2 meter verder dan Jorinde van Klinken die zich ook al heeft geplaatst voor de EK.



Richard Douma was de beste op de 1500 meter, in 3.58,34. Verspringer Ignisious Gaisah voldeed aan de verwachtingen door met 7,64 het goud te pakken.