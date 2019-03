Atletiekfederatie handhaaft schorsing Russen

Het Russische antidopingbureau Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport, met name bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji. WADA, het internationale antidopingbureau, hief in januari de schorsing op. Dat gebeurde na volledige inzage in de gegevens van het dopinglab in Moskou. Het WADA kreeg die informatie later dan afgesproken, maar zag geen reden Rusada opnieuw te schorsen.



De IAAF trekt al langer een eigen plan rond het Russische dopingschandaal. Zo stelde de atletiekfederatie een eigen, onafhankelijke werkgroep samen.