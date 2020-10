Atletiekfederatie bekrachtigt werelduurrecord Hassan

De 27-jarige Nederlandse kwam op 4 september in het Koning Boudewijnstadion tot een afstand van 18 kilometer en 930 meter. Dat was flink wat verder dan de 18,517 kilometer die de Ethiopische Dire Tune in juni 2008 liep in Ostrava.

World Athletics bekrachtigde ook het werelduurrecord dat Mo Farah op diezelfde avond in Brussel bij de mannen liep. De 37-jarige Brit kwam tot 21 kilometer en 330 meter, 45 meter verder dan de Ethiopische hardlooplegende Haile Gebrselassie die in 2007 tot 21,285 kilometer kwam in Ostrava. De internationale federatie schreef in de recordboeken eveneens de tijd bij die Peres Jepchirchir een maand geleden in Praag liep op een halve marathon voor alleen vrouwen (1.05.34). De Keniaanse is zaterdag een van de concurrentes van Hassan op de halve marathon bij de WK in de Poolse stad Gdynia.