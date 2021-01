Atletiekbaas blij met revolutionaire high-techschoenen: ‘Wereldrecords worden nog niet als snoepjes uitgedeeld’

Coe doet zijn uitspraak naar aanleiding van de regen aan wereldrecords van de afgelopen maanden op revolutionaire high-techschoenen, voorzien van een dikke laag schuim en een carbonplaat in de zool. Nike is hierin de trendsetter. De Keniaanse atleet Kibiwott Kandie liep vorige maand op deze schoenen in Valencia een halve minuut van het wereldrecord op de halve marathon af. In oktober verbeterde de Oegandees Joshua Cheptegei het wereldrecord op de 10.000 meter en scherpte de Ethiopische Letensebet Gidey het wereldrecord op de 5000 meter aan. Zij liepen op spikes die van deze innovaties zijn voorzien.

,,Deze ontwikkelingen komen in cycli en er is altijd discussie over. Ik herinner me dat Adidas in het begin van deze eeuw de ‘koning onder de schoenen' was. Gelukkig zijn schoenenbedrijven nog altijd bereid veel geld te investeren in onderzoek en ontwikkeling en daar ben ik blij om", zegt Coe. ,,Ik ben daar vrij nuchter in. We hebben nog niet een punt bereikt dat wereldrecords als snoepjes worden uitgedeeld.”