Atlete Semenya trekt naast spikes ook kicksen aan

FC Utrecht huldigt judoka Van ‘t End in Galgen­waard voor wereldti­tel

5 september Judoka Noël van ‘t End wordt op 14 september gehuldigd in Stadion Galgenwaard in Utrecht. De judoka uit Houten, die in Japan de wereldtitel veroverde in de klasse tot 90 kilogram, wordt voor een groot publiek geëerd voorafgaand aan de eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en FC Emmen.