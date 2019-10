Astros op gelijke hoogte met Yankees van Gregorius

In de nacht van zaterdag op zondag waren de Yankees in Houston nog ruim te sterk met een 7-0 zege, maar Gregorius had met zijn ploeg vannacht geen antwoord op de Astros. Door de zege doen de Astros weer volop mee in de finale van de American League. De winnaar plaatst zich voor de World Series, de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen.



Na de eerste twee wedstrijden in Houston, reizen de ploegen vandaag naar New York. In het Yankee Stadium staan de volgende drie duels op het programma. De laatste twee duels zijn (indien nodig) weer in Houston.