Arno Kamminga reageert op acht stellingen: ‘Zo’n kwakkeljaar als 2022 kan ik makkelijk accepteren’

Met samenvatting Joost Luiten maakt megasprong op wereldrang­lijst na sterk weekend in München

Met twee spelers in de laatste flight beleefde het Nederlandse golf zondag een topdag in München. Een eindzege zat er echter nét niet in voor Joost Luiten, die op de voorlaatste hole een voorsprong pijnlijk uit handen gaf. Precies 35 jaar na de Europese voetbaltitel van het Nederlandse elftal in de Beierse stad bleef ’s lands beste golfer steken op de tweede plaats. Door zijn sterke optreden steeg hij van plek 232 naar plek 159 op de wereldranglijst.