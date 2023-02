Armand Duplantis blijft verbazen met verbetering eigen wereldrecord: ‘Ongelooflijk’

Duplantis kwam vorig jaar zomer bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene tot 6,21 meter. Dat was toen weer 1 centimeter hoger dan de 6,20 meter die hij in maart 2022 bij de WK indoor in Belgrado haalde.



De 23-jarige Duplantis, regerend olympisch- en wereldkampioen, heeft het wereldrecord nu zes keer verbeterd. Hij heeft het record sinds 8 februari 2020 in handen. Daarvoor was de Fransman Renaud Lavillenie met 6,16 meter wereldrecordhouder.