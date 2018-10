Arie Koops helpt Chinese schaatsers met Nederlandse expertise

Video McGregor gaat tegenstan­der bijna te lijf bij weging

14:05 Conor McGregor heeft kennelijk erg veel zin in het titelgevecht tegen de Rus Chabib Noermagomedov in Las Vegas. Bij de weging moesten veiligheidsmensen de heetgebakerde Ier al in toom houden. McGregor wilde zijn tegenstander zelfs al een trap verkopen.