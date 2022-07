Anouk Vetter springt persoonlijk record en houdt wereldtitel meerkamp in vizier

Vetter sprong maandag naar een afstand van 6,52 meter, drie centimeter verder dan haar persoonlijk record. Daarmee staat ze na vijf van de zeven onderdelen op de derde plaats met 1014 punten.



De Belgische Nafissatou Thiam gaat met 1036 punten aan de leiding. De tweede plaats wordt momenteel bezet door Annik Kälin uit Zwitserland. Zij heeft 13 punten meer dan Vetter. De Nederlandse Emma Oosterwegel staat nu op plek tien.

Vorig jaar in Tokio won Vetter zilver achter Thiam op de meerkamp, terwijl Oosterwegel verrassend beslag legde op brons. Nederland wist nog nooit een wereldkampioen op de meerkamp af te leveren.



De twee laatste onderdelen van de meerkamp bij vrouwen staan vandaag eveneens op het programma. Eerst is er het speerwerpen, een van de betere onderdelen van Vetter. Daarna wordt er traditiegetrouw afgesloten met de 800 meter. Dat is niet het favoriete nummer van Vetter, maar dat geldt eveneens voor Thiam.

Marathongoud Gebreslase

De Ethiopische Gotytom Gebreslase heeft in het Amerikaanse Eugene de wereldtitel veroverd op de marathon. De 27-jarige atlete nam in de slotfase van de wedstrijd over 42,195 kilometer afstand van de Keniaanse Judith Jeptum Korir, die het grootste deel van de race het tempo had bepaald.

Gebreslase finishte in 2.18.11 en die tijd betekende een kampioenschapsrecord. Korir kwam als tweede binnen in 2.18.20. De Israëlische Lonah Chemtai Salpeter liep naar het brons in 2.20.18.

Titelverdedigster Ruth Chepgngetich, die ook als grote favoriete was gestart, haalde de finish niet. De Keniaanse stapte halverwege uit.

Afmelding De Grasse

Olympisch kampioen Andre de Grasse heeft zich afgemeld voor de 200 meter bij de WK atletiek. De Canadees is nog steeds niet volledig hersteld van een recente besmetting met het coronavirus, meldde de Canadese atletiekfederatie. De series van de 200 meter zijn om 2.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag in Nederland.

De Grasse liep wel de 100 meter in Eugene, maar hij werd zaterdag in de halve finales uitgeschakeld. De atleet liet toen al doorschemeren dat het niet waarschijnlijk was dat hij zou starten op de 200 meter. Hij won vorige zomer goud op de sprintafstand in een tijd van 19,62 seconden. Drie jaar geleden op de WK in Doha won hij zilver.

De Grasse doet mogelijk later in het toernooi wel mee op de 4x100 meter estafette.

