Amerikaanse motorrace verplaatst wegens coronavirus

LIVE | Wolverhamp­ton wil niet spelen tegen Olympiakos in Europa League

15:34 De Serie A zit al op slot, Champions League-duels worden zonder publiek afgewerkt en ook de Nederlandse sportwereld zit in spanning nu inwoners van Noord-Brabant vanwege de coronacrisis het advies hebben gekregen de komende zeven dagen zo mogelijk thuis te werken en thuis te blijven als ze verkouden of ziek zijn. En gaat de GP van Vietnam wel door? Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog!