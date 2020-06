Amerikaanse honkbalclub verwijdert standbeeld om racisme

De Amerikaanse honkbalclub Minnesota Twins heeft het standbeeld van voormalig eigenaar Calvin Griffith bij het stadion verwijderd, omdat hij in 1978 racistisch getinte opmerkingen had gemaakt. De Twins plaatsten in 2010 een standbeeld van Griffith bij het Target Field, de thuishaven van de MLB-club uit Minneapolis. In totaal staan daar acht standbeelden van clubiconen.

,,Hoewel we de prominente rol van Calvin Griffith in onze geschiedenis erkennen, kunnen we niet zwijgen en de racistische opmerkingen blijven negeren die hij in 1978 in Waseca maakte", aldus de Twins. ,,Zijn minachtende woorden toonden een duidelijke intolerantie en minachting van de zwarte gemeenschap, wat in strijd is met waar Minnesota Twins voor staat.”

Quote Onze beslissing om Calvin Griffith te herdenken met een standbeeld weerspie­gelt een onwetend­heid van onze kant over het systemisch racisme dat aanwezig was in 1978, 2010 en vandaag Minnesota Twins

Griffith zorgde ervoor dat de club in 1961 verhuisde van Washington naar de staat Minnesota. Jaren later, toen hij een speech gaf op een besloten bijeenkomst in het plaatsje Waseca, vertelde Griffith waarom de keuze was gevallen op Minnesota. Een lokale journalist was aanwezig en zette de uitlatingen van de Twins-eigenaar in de krant. ,,Jullie hadden hier maar 15.000 zwarten. Zwarte mensen gaan niet naar balsporten. We zijn hier gekomen omdat jullie goede, hardwerkende, witte mensen hebben."



Het leidde destijds tot het vertrek van het Panamese clubicoon Rod Carew bij de Twins. Enkele jaren later verkocht Griffith de club. In 2010 besloot de club een standbeeld voor hem bij het stadion te zetten. De ontwikkelingen van de afgelopen weken, met de dood van George Floyd in Minneapolis en de daaropvolgende golf aan protesten in de VS én daarbuiten tegen racisme, heeft Minnesota Twins nu doen besluiten om het beeld weg te halen.