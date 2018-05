Alonso wint eerste langeafstandsrace WK

Alonso rijdt in de Formule 1 voor McLaren, maar heeft van zijn Britse renstal toestemming gekregen om dit seizoen aan alle langeafstandsraces voor het WK mee te doen.



Alonso droomt ervan om de 'Triple Crown' te winnen. Naast de Grote Prijs van Monaco, die de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 in 2006 en 2007 op zijn naam schreef, moet hij ook nog de Indy 500 en de 24 Uur van Le Mans op zijn erelijst zetten. 'Le Mans' is de belangrijkste van de zes langeafstandsraces voor het WK, op 16 en 17 juni in Frankrijk. Alonso wil daar deel twee van zijn 'Triple Crown' pakken. Op het circuit van Spa-Francorchamps bleek dat hij met de Toyota over een sterke auto beschikt.



Alonso debuteerde vorig jaar in de Indy 500. Hij reed op de 'Oval' van Indianapolis aan de leiding toen hij uitviel met een kapotte motor.