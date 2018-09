Alleskunner Sifan Hassan gaat ook marathons lopen

Volleybal­lers in Milaan tegen Italië, Finland en Rusland

18 september De Nederlandse volleyballers zetten het WK voort in Italië. Oranje eindigde na een ijzersterke groepsfase in het Bulgaarse Ruse als tweede in de poule, achter olympisch kampioen Brazilië. Daardoor komen de manschappen van bondscoach Gido Vermeulen komend weekeinde in Milaan in actie. Nederland moet het in de tweede WK-ronde opnemen tegen Italië, Rusland en Finland.