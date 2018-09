Alle Nederlanders uitgeschakeld op dag 3: 'Alle moeite voor niets geweest'

Het duurde even voordat Margriet Bergstra (25) zich meldde in de catacomben van het turnstadion dat voor de gelegenheid is omgetoverd tot judo-arena. Er na een ronde uitliggen op de WK judo in Bakoe zorgt voor tranen en boosheid bij de judoka uit de categorie tot 57 kilogram. ,,Ik wilde eerst even contact met het thuisfront. Even appen is fijn- al weten zij dan ook niet goed wat ze moeten antwoorden.”



Wat ze stuurde? ,,Ik heb het idee dat alle moeite van de afgelopen tijd voor niks is geweest.” Een paar jaar geleden besloot ze van de categorie tot 63 kilogram over te stappen naar die tot 57 kilogram. Met succes. Ze deed mee aan EK’s en WK’s, maar er komt ook een andere vorm van afzien bij kijken. ,,Ik hou enorm van eten. Van zelf koken, van recepten uitproberen en ik hou nog het meest van toetjes. Maar je echt laten gaan, dat kan hooguit drie à vier keer per jaar. Neem ik de ene dag een toetje, dan zal ik daar de volgende dag rekening mee moeten houden. Topsport is afzien, topsport bedrijven kost veel energie. Topsport geeft ook veel energie terug, maar op zo’n moment als dit, als je er direct na de eerste ronde uitligt, even niet.”