All Blacks pakken brons op WK rugby na ruime zege op Wales

Marathon Butter terug in New York: ‘Ik liep niet op kop, omdat ik dacht: dat is een mooie foto’

10:46 Zondag hoopt Michel Butter zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen door een top-10 klassering in de New York Marathon. Twee jaar geleden liep hij op First Avenue, het meest iconische deel van ’s werelds beroemdste marathon, plots op kop. Een terugblik op dat bijzondere moment in monoloogvorm.