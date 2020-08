Alex Zanardi na twee maanden van intensive care af

Van Kalmthout start vanaf vierde plek bij debuut in legendari­sche Indy500

16 augustus Rinus van Kalmthout start volgende week zondag vanaf de vierde plaats aan de legendarische Indy500. Hij legde de vier kwalificatierondes af met een gemiddelde snelheid van 230.704 mijl per uur (371.282 kilometer per uur). De Nederlander mocht vandaag starten in de strijd om de pole position in de Fast Nine, nadat hij gisteren zesde werd in de kwalificatie.