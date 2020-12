Albon of Pérez: Verstappen weet voor Kerst wie naast hem rijdt

De Thai reed in de door Verstappen gewonnen slotrace van Abu Dhabi naar de vierde plaats. ,,Het was een van zijn beste races. Toch moeten we er nog over nadenken. Er zijn veel zaken waar we naar moeten kijken, maar voor kerst nemen we een beslissing”, zei topman Helmut Marko van Red Bull op Autosport.com.



Pérez reed een van zijn sterkste jaren in de Formule 1, waarin hij de Grote Prijs van Sakhir won, maar hij is volgend jaar zijn zitje bij Racing Point kwijt. De Duitser Sebastian Vettel neemt zijn plek in bij de renstal, die verder gaat onder de naam Aston Martin.