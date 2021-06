Afscheid in stijl: Martina grijpt tijdens laatste 200 meter goud op NK

Liemarvin Bonevacia onttroonde Jochem Dobber als kampioen op de 400 meter. Bonevacia won in 44,99 en bleef daarmee net boven de olympische limiet van 44,90. Dobber finishte als tweede in een persoonlijk record van 45,07. Het brons was voor Nout Wardenburg met een tijd van 45,61.



Bonevacia en Dobber maakten deel uit van de estafetteploeg die in maart goud won op de 4x400 meter bij de EK indoor en stelden in mei op de World Relays een olympisch ticket veilig voor Nederland. Ze mogen in Tokio waarschijnlijk toch individueel starten op de 400 meter, omdat ze hoog genoeg staan op de wereldranglijst.