Aerts profiteert van afwezigheid Van Aert en Van der Poel en is de sterkste in Gieten

Miami Heat brengt spanning terug in NBA-finale met winst op Lakers

10 oktober Miami Heat heeft de spanning in de NBA-finale teruggebracht. Waar Los Angeles Lakers bij winst de zeventiende NBA-titel zou hebben binnengehaald, won de ploeg uit Florida in de bubbel in Disney World in Orlando het vijfde duel in de best-of-seven NBA-finale met 111-108 en bracht daarmee de achterstand in de serie terug tot 3-2.